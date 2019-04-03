حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل عامل فى المنوفية

المنوفية – محمود شاكر

قررت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، حبس سائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل عامل.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد استقبال مستشفى السادات العام "ع ر ع " 22 سنة عامل بمصنع الصقر للبلاستيك، مصابا بجرح طعنى بالصدر وتوفى عقب وصولة.

وأشارت التحريات إلى قيام "ا ص ح" 21 سنة سائق، بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات لخلافات على أولوية المرور بالطريق وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.