"جوتيرش": مصر تلعب دوراً مهما وناقشت مع الرئيس السيسى استقرار ليبيا

وقال "جوتيريش"، في مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكرى وزير الخارجية، بقصر الاتحادية، أن مصر تلعب دوراً مهماً وأساسياً فى منطقة الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن والسلام.

وأضاف "جوتيريش" أنه أجرى نقاشات مطولة مع الرئيس السيسى حول القضية الليبية والأوضاع التى تشهدها ليبيا ، و"لدينا أهداف نسعى إليها فى أن تجنب أى مواجهة رئيسية تحدث هناك وتحقيق الاستقرار فى ليبيا وتوحيد الصف من جانب الجيش أو الحكومة و أى جهات أخرى".

وقال إن النقاشات التى دارت فى أبوظبى تسعى أيضاً لتحقيق الاستقرار ، ونسعى لتكون ليبيا شريك معنا فى المجتمع الدولى .

وأضاف: تحدثنا أيضاً عن قضية فلسطين وقدمت الشكر لمصر لجهودها لوقف أى تصاعد للموقف فى غزة ، وتقديمها المساعدات الانسانية للفلسطينين فى غزة وجهودها لتوحيد الصف هناك ، لافتاً إلى أننا نسعى للوصول الى حل دائم وحل لدولتين فلسطينية واسرائيلية وايجاد أمن واستقرار فى تلك المنطقة .

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه تم بحث الأزمة السورية وسعى الجانبين لايجاد حل سياسى سلمى للأزمة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ، كما تم الأزمة فى اليمن .