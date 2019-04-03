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"جنايات القاهرة" تستشعر الحرج وتحيل قضية "سفاح الجمالية"لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة اخرى

الأربعاء، 03 أبريل 2019 06:39 م
"جنايات القاهرة" تستشعر الحرج وتحيل قضية "سفاح الجمالية"لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة اخرى دار القضاء العالى
كتب أحمد حسنى
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استشعرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، الحرج وقررت إحالة قضية محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد، لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لمحاكمة المتهمين.

 

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين حسن حسين عيسى ووليد محمد.

 

وأسندت النيابة للمتهم "عمر.ع.ر"، وشهرته "طارق تلجة"، و"عبد الرحمن ص"، وشهرته "البيه"، و"هانى ع ع "هارب"، و"مصطفى ع"، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم "سكر.م.م"، و"زينب .س.ح" و"عبد الرحمن.س" بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

 

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه "سكر"، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.


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سفاح الجمالية

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