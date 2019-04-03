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جنايات الإسكندرية تحيل أوراق سائق توك توك للمفتى لقتله أخر بهدف السرقة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:47 م
جنايات الإسكندرية تحيل أوراق سائق توك توك للمفتى لقتله أخر بهدف السرقة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوى رئيس المحكمة بإحالة أوراق المتهم "ع . ب . ع" سائق توك توك إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه لقتله المجنى عليه "م . ح .س".

 

وصدر القرار بعضوية كل من المستشار شريف فؤاد المستشار عبد الحميد هندى وأمانة سر عبد الجليل على خليفة.

 

وتعود القضية المقيدة برقم 20475 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث عندما تلقى اللواء محمد الشريف إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث يفيد بقتل سائق توك توك بدائرة القسم .

 

وكانت تحريات قسم شرطة المنتزه ثالث توصلت لقيام المتهم "ع . ب . ع" سائق توك توك بقتل المجنى عليه "م. ح. س" سائق توك توك بعد استدراجه إلى أحد الأماكن النائية بالطريق الدولى، وخلال سيرهم قام المتهم بمغافلته وانهال عليه مستخدما سلاح أبيض سكين بعدة طعنات فى الظهر وخلف الرقبة فسقط على الأرض غارقا فى دمائه وسرق التوك توك وهاتفه المحمول وفر هاربا، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات.


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