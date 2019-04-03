جامعة قناة السويس تشارك فى أعمال المنتدى الصينى الأفريقى

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

شارك وفد من جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور طارق راشد رحمى رئيس الجامعة فى فعاليات المنتدى الصينى الأفريقى للتعليم العالى، والذى شهده الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، وأقيم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بمئويتها والذى يأتى متزامنا مع مبادرة عام التعليم فى مصر وتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.

وضم وفد الجامعة كلا من الدكتور حسن رجب عميد كلية الألسن ومدير معهد كونفوشيوس، والدكتور حسن يوسف عميد معهد الدراسات الأفرواسيوية، وشارك فى الملتقى عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة.

ومن ناحية أخرى استكملت جامعة القناة البرنامج التدريبى للعاملين بالجامعة بمحاضرة عن (جودة العمليات الإدارية) لليوم الثالث على التوالى، حاضر فيها الدكتور حمدى كمال عطا الله الأستاذ بكلية الزراعة ومدير مركز ضمان الجودة بالجامعة.

وأوضح الدكتور حمدى كمال، خلال المحاضرة، أن العمليات الإدارية بحاجة إلى تطوير شامل حتى نرقى بأنفسنا، وبالمؤسسة، وبالوطن ككل وهى الأهداف المحددة للجودة، وحدد كذلك أهم أسباب تأخر العمليات الإدارية فى نقص الإمكانات والموارد، ونقص التدريب وغيابه فى المؤسسات، مؤكدا أهمية التدريب التخصصى، مع قياس أثر التدريب على تطوير العمل، وتطوير العامل نفسه وقدرته على الإبداع والابتكار فى العمل، ويشرف على البرنامج المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، ورجاء حاتم مدير تدريب العاملين بجامعة قناة السويس.