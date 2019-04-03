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للكليات المتخصصة..

جامعة حلوان تفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة العروض الرياضية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 03:00 ص
جامعة حلوان تفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة العروض الرياضية مسابقة العروض الرياضية للكليات المتخصصة
وائل ربيعى
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فازت جامعة حلوان بالمركز الأول فى مسابقة العروض الرياضية للكليات المتخصصة وذلك عقب تقديم كليتى التربية الرياضية للبنين والبنات عرض مشترك فى اللقاء الختامى لمهرجان العروض الرياضية والذى أقيم بالإسكندرية خلال الفترة من ٣١ مارس وحتى ٢ أبريل الجارى وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضى للجامعات.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن طلاب كليتى التربية الرياضية بنين وبنات بالجامعة استطاعوا الحصول على مركز متقدم عقب تدريبات متواصلة لتحقيق نتيجة مشرفة وقاموا بتمثيل الجامعة بالشكل اللائق، والمشرف بين الجامعات المصرية فى المهرجان الذى عقد بمشاركة ١١ كلية تربية رياضية على مستوى الجمهورية، بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضة داخل الجامعات المصرية والكليات المتخصصة لتصبح الرياضة اسلوب حياة.

 

وأشار الدكتور محمد فؤاد حبيب عميد كلية التربية الرياضية بالهرم الى أن الطلاب قاموا بالاستعداد بصورة قوية من أجل تقديم عروض هادفة تليق بجامعة حلوان أسفرت عن تصدر الطلاب للمركز الأول فى اللقاء الختامى للعروض.

 

وأوضحت الدكتورة حنان عبد الفتاح عميد كلية التربية الرياضية بنات ان العروض التى قدمها الطلاب تعبر عن العولمة والتطورات التى طرأت على  التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعى.

 

وقام بتدريب طلاب كليتى التربية الرياضية بنين وبنات جامعة حلوان على العرض كل من الدكتورة جيهان عبد المنعم عيسوي، والمدرس المساعد احمد طارق، المدرس منة الله حمدي، المدرس اسراء عبد المنعم، وقام بتحكيم المسابقة مجموعة من الخبراء فى مجال العروض الرياضية على مستوى الوطن العربى.

 
 
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