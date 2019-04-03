جامعة أسوان وجهاز شئون البيئة يطلقان مبادرة شباب النيل للحفاظ على المياه

أسوان - عبد الله صلاح

أطلقت جامعة أسوان بالتعاون مع فرع جهاز شئون البيئة مبادرة "شباب النيل" بهدف التوعية بأهمية الحفاظ علي مياه النيل من مصادر التلوث المختلفة، وتستمر أنشطة هذه المبادرة لمدة أسبوع كامل .

وشهد انطلاق المبادرة كل من الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان والدكتور ممدوح السيد مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بأسوان والدكتور عبدالرحمن عبدالباسط المشرف علي قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث بدأت فاعليات المبادرة بالوقوف دقيقة حدادا علي روح الدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس الجامعة الراحل صاحب فكرة هذه المبادرة والذي وافته المنية منذ حوالي شهرين.

وصرح الدكتور أحمد غلاب، بأن المبادرة تهدف إلي التوعية بمصادر التلوث التي تصب في نهر النيل والجهود المبذولة للتصدي لهذا التلوث سواء كان تلوثا صناعيا أو صرفا صحيا أو زراعيا، علاوة علي إلقاء الضوء علي دور الجامعة في مواجهة تلوث نهر النيل وذلك بمشاركة عدد من طلاب وهيئة التدريس في الجامعة.

وأضاف الدكتور ممدوح السيد، أن الحكومة بذلت جهودا كبيرا لمواجهة التلوث في نهر النيل ومنع إلقاء الصرف الصحي الخام بمدينة أسوان وذلك بناء علي توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب الذي عقد بأسوان منذ عامين حيث أنفقت الحكومة حوالي 200 مليون جنيه لمعالجة الصرف الصحي بالنظام الثلاثي بدلا من النظام الثنائي في محطتي الصرف الصحي كيما 1و2 علاوة علي إنشاء محطة كيما 3 لاستيعاب التوسعات المستقبلية .

وأشار "السيد" إلي أنه تم القضاء علي 80% من مصادر التلوث في نهر النيل بأسوان عقب تحويل نظام الصرف الصحي إلي النظام الثلاثي بتوجيهات القيادة السياسية، كما تقوم حاليا مصانع السكر في أسوان بإعادة تأهيل محطات المعالجة داخل هذه المصانع، حيث تحملت وزارة البيئة مبلغ 20 مليون جنيه، لتركيب حساسات إلكترونية داخل هذه المصانع مرتبطة بأجهزة تحكم في مقر جهاز شئون البيئة، لمتابعة مدي التزام هذه المصانع بالمعايير والمقاييس البيئة لمنع تلوث نهر النيل .



جانب من المبادرة (3)



جانب من المبادرة (4)



جانب من المبادرة (1)