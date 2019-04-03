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تيريزا ماى تعرض إجراء محادثات مع زعيم حزب العمال فى محاولة لإنقاذ "بريكست"

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:26 ص
تيريزا ماى تعرض إجراء محادثات مع زعيم حزب العمال فى محاولة لإنقاذ "بريكست" تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية
لندن أ ش أ
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ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، أن رئيسة الوزراء، تيريزا ماى، عرضت إجراء محادثات مع زعيم حزب العمال، جيريمى كوربين، لكسر حالة الجمود حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، والسماح للبرلمان بتحديد طريقة إلزامية للمضى قدما حال إخفاق الطرفين فى التوصل لحل وسط.

وفى تغير كبير لموقفها، قالت ماى إنها ستطلب تمديد أمد الخروج، معربة عن استعدادها لتقبل بريكست أكثر سلاسة، مع عدم استبعاد الحكومة قبول البقاء فى الاتحاد الجمركى أو إجراء استفتاء ثانٍ، بحسب الصحيفة.

ويتضمن إجراء بريكست سلس بقاء بريطانيا داخل السوق الأوروبية الموحدة من خلال الحصول على عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية (مثل النرويج) أو البقاء فى الاتحاد الجمركى الأوروبى أو الاحتفاظ بالاثنتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماى طرحت عرضها للاجتماع مع كوربين فى بيان متلفز من مقر رئاسة الوزراء بشارع داونينج ستريت عقب اجتماع وزارى استغرق سبع ساعات قائلة: "نستطيع وعلينا أن نجد حلولا وسط لتحقيق ما صوت عليه الشعب البريطاني".

وأضافت ماى أنه سيتم التوصل لاتفاق مع حزب العمال أو سيصدر البرلمان قرارا أمام الاتحاد الأوروبى الأربعاء المقبل من أجل السماح لبريطانيا بالخروج فى 22 مايو المقبل وتجنب الانتخابات البرلمانية الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة أن سعى ماى إلى إجراء محادثات مع كوربين أثار رد فعل عنيف من المحافظين المتشككين فى أوروبا، من بينهم وزير الخارجية البريطانى السابق بوريس جونسون، والسياسى البارز فى حزب المحافظين، جاكوب ريس موج، كما دعا بعض نواب البرلمان إلى إقالة ماى إذا توصلت لاتفاق مع العمال.

ومن جهته، أعرب كوربين عن سروره الكبير للمشاركة فى هذه المحادثات ووافق على ضرورة الدخول فى المحادثات بروح من التعاون بين الحزبين العمال والمحافظين.

 


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