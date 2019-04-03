تنفيذ 1280 حكمًا متنوعًا وضبط 96 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1280 حكمًا متنوعًا منها 899حكمًا جزئيا و40 حكما مستأنف و299 حكما غرامات و40 حكما مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8000 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 96 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.