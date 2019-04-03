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تموين القليوبية تحرر 2393 مخالفة متنوعة خلال مارس وتوزع 503 مليون رغيف خبز

الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:13 م
تموين القليوبية تحرر 2393 مخالفة متنوعة خلال مارس وتوزع 503 مليون رغيف خبز عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن المديرية تمكنت من ضبط 2393 مخالفة متنوعة خلال شهر مارس الماضي، حيث انه في مجال المخابز البلدية والطباقي والمطاحن المتعاقدة، تم تحرير 1620 محضر وتقرير إثبات حالة ما بين سجلات ونظافة وعجر بالميزان، كما تم تحرير 45 محضر في مجال البدال التمويني وجمعيتي والجمعيات الاستهلاكية.
 
وأضاف مدير تموين القليوبية، أنه تم تحرير 12 محضر في مجال محطات الوقود، و16 محضر في مجال مستودعات البوتاجاز، كما تم تحرير 700 محضر في مجال الأسواق والمحلات العامة، تنوعت ما بين انتهاء للصلاحية وعدم وجود بيانات للسلع وغش تجاري ومجهول المصدر وبيع بأزيد من التسعيرة.
 
وتابع "عبد الحليم"، أنه بلغ عدد المخابز التي قامت بالتشغيل خلال الشهر الماضي 2505 مخبز، فيما بلغ عدد الأرغفة المنصرفة 503 مليون رغيف خبز، بمعدل إنتاج يومي 16.77 مليون رغيف خبز، فيما وصل إجمالي المبالغ المالية المحصلة من المخابز المخالفة 1008049 جنيه.
 
 

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