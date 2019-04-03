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تعرف على محددات استبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات فى المرحلة الثالثة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 03:45 م
تعرف على محددات استبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات فى المرحلة الثالثة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، محددات استبعاد غير المستحقين مِن دعم  البطاقات التموينية فى المرحلة الثالثة ، مع استمرار فتح باب  التظلمات لمن يتم ظهور رسالة له بناء على هذه المحددات وسيقوم مقدم التظلم بالدخول على موقع الوزارة  www.tamwin.com.eg وكتابة التظلم وسيتم فحصه ومراجعته لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن محددات استبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات فى المرحلة الثالثة فى نقاط محددة:-

1- من يقوم بدفع مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد.
 
2- متوسط مصاريف المدراس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل فى المدراس. 
 
3- حيازة زراعية 10 فدان فأكثر. 
 
4- من يدفع ضرائب 100 ألف فأكثر .
 
5- أصحاب شركات رأس مالها 10 مليون فأكثر.
 
6- أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، سيارة موديل 2015 فأعلى.
 

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التموين

استبعاد غير المستحقين

دعم البطاقات المرحلة الثالثة

اليوم السابع بلس




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