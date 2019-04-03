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تعرف على فرص الاستثمار بالمنطقة الصناعية فى بئر العبد بشمال سيناء

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:44 م
تعرف على فرص الاستثمار بالمنطقة الصناعية فى بئر العبد بشمال سيناء محافظة شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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تعتبر منطقة بئر العبد الصناعية من أهم مناطق الاستثمار فى شمال سيناء .

وأوضح بيان لمحافظة شمال سيناء، أنه تم طرح المنطقة الصناعية فى بئر العبد للمستثمرين، طبقًا للضوابط والاشتراطات المقررة وبتيسيرات .

وأنشأت المنطقة الصناعية فى بئر العبد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 1993، وهى مقامة على مساحة مليون متر مربع بما يوازى 240 فدانًا، من بينها 150 فدانا للأنشطة الصناعية، و70 فدانا للطرق، و13.5 فدانا للخدمات، و6.5 فدانا كمساحات خضراء .

وتتمتع المنطقة الصناعية فى بئر العبد، بمميزات تنافسية كبيرة، فهى تقع على بعد 80 كيلو مترًا من محور قناة السويس والإسماعيلية و80 كيلو مترا من ميناء بورسعيد والعريش، وذلك علاوة على قربها من بحيرة البردويل وكذا قربها من الطريق الدولى، القنطرة /العريش / رفح، وبالقرب من خط السكة الحديد.


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