تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مشتريات الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 15201 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2412 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 19185 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 677 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 1729 نقطة، وارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.40% ليصل إلى مستوى 480 نقطة.