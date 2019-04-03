video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:08 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:32 م
تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء محمد فريد رئيس البورصة
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مشتريات الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 15201 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2412 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 19185 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 677 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 1729 نقطة، وارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.40% ليصل إلى مستوى 480 نقطة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البورصة تضيء مقرها الرئيسي باللون الأزرق لدعم مرضى التوحد

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك والاتصالات

ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والتأمين

البورصة

أسهم

تباين




لا تفوتك
2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة