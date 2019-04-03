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تأجيل محاكمة موظفة بتهمة الاختلاس من أموال التضامن لـ 3 يونيو

الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:12 م
تأجيل محاكمة موظفة بتهمة الاختلاس من أموال التضامن لـ 3 يونيو محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة "تهاني. ع" موظفة في اتهامها باختلاس أكثر من 5 ملايين جنيه من أموال جمعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لجلسة 3 يونيو المقبل. 
 
صدر القرار برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وأمانة سر ممدوح غريب.
 
وكشف أمر إحالة المتهمة في القضية رقم 278 لسنة 2018 جنايات مدينة نصر، أن المتهمة في غضون عام 2010 باعتبارها موظفة عامة (رئيس مجلس إدارة جمعية أحباء مصر التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي) اختلست 5 ملايين و337 ألف جنيه من جهة عملها.
 
 

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