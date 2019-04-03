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بيدرو سانتشيز يلتقى أوباما فى إشبيلية لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:46 ص
بيدرو سانتشيز يلتقى أوباما فى إشبيلية لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا أوباما
كتبت ــ فاطمة شوقى
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يلتقى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز مع الرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما، بعد لقائهما فى مدريد العام الماضى، اليوم الأربعاء.
 
ووفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية، أن الاجتماع سيكون لمدة 20 دقيقة تقريبا، وسيتبادل الزعيمان التقدم بوجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل مكافحة تغير المناخ أو الهجرة أو أمريكا اللاتينية.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن سانتشيز اجتمع مع اوباما فى يوليو الماضى فى مدريد، بعد شهر واحد من وصول سانتشيز إلى مونكلوا، بمناسبة قمة الابتكار التكنولوجى والاقتصادى الذى نظمته مؤسسة القيادة المتقدمة (ALF).
 
وأشارت الصحيفة إلى أن سانتشيز يفتتح المؤتمر الدولى للسياحة WTTC والذى سيجمع أكثر من 1650 شخصا، بما فى ذلك ممثلون عن أكثر من 140 شركة كبرى فى قطاع السياحة ، بجانب أوباما ، والسيدة الأولى فى كينيا ، مارجريت كينياتا و الرئيس السابق للمكسيك فيليب كالديرون ، بالإضافة إلى وفود حكومية لأكثر من 40 دولة.
 
 

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