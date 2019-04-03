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الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:42 م
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بنك إنجلترا المركزى يؤكد دعمه للاقتصاد إذا ما انتهى "بريكست" من دون صفقة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:07 م
بنك إنجلترا المركزى يؤكد دعمه للاقتصاد إذا ما انتهى "بريكست" من دون صفقة تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
أ ش أ
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قال رئيس بنك إنجلترا المركزى مارك كارني، اليوم الأربعاء، إن البنك سيقوم بما فى وسعه لدعم الاقتصاد فى حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى من دون التوصل إلى صفقة.

وأكد كارنى - حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم - أنه من غير الممكن حل مشاكل أخرى فى قضية "بريكست" مثل قضايا الحدود، مؤكداً أن هناك قيوداً على ما يمكنه تقديمه.

وكان وزير "بريكست" ستيفن باركلى كريس، قد قدّم اليوم استقالته من حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، احتجاجًا على قرارها بشأن تقديم طلب يمنح بلادها مزيد من التأجيل قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأعلن كريس نبأ استقالته من منصبة بالحكومة البريطانية قائلاً :" إن السبب فى ذلك هو أنه لم يكن باستطاعته دعم مزيد من التمديد للمادة 50 فى اتفاقية لشبونة والتى تنظم إجراءات الخروج".

ومن المقرر أن يستمع زعماء الدول الأوروبية الـ27 لنظيرتهم البريطانية، خلال القمة الاستثنائية المقررة فى 10 أبريل الحالي، ليقرروا على ضوء ذلك الخطوات القادمة.

 

 


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