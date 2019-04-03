video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بعثة الأهلى تغادر القاهرة لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز فى دورى الأبطال

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:59 م
بعثة الأهلى تغادر القاهرة لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز فى دورى الأبطال مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق

غادر مطار القاهرة الدولى، ظهر اليوم الأربعاء بعثة النادى الأهلى برئاسة خالد الدرندلى أمين صندوق النادى، فى طريقها إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة، قبل مواجهة صن داونز فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

 

ومن المقرر أن تستغرق رحلة طيران الأهلى من القاهرة إلى جنوب أفريقيا نحو 9 ساعات، حيث من المفترض أن تصل البعثة إلى جنوب أفريقيا فى حدود العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

ويتدرب الفريق مرتين فى جنوب أفريقيا يومى الخميس والجمعة، على أن يؤدى اللاعبين تدريبات خفيفة عقب الوصول إلى جنوب أفريقيا للتخلص من إرهاق رحلة السفر الطويلة، وفقا للبرنامج البدنى الذى وضعه مخطط الأحمال، لمواجهة ضغط المباريات الكبيرة فى الفترة الحالية، على أن يعقد مارتين لاسارتى مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة للحديث عن المباراة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 3 كيلو كوكايين مع 4 كولومبيين بمطار القاهرة أخفوها فى بطاريات لاب توب

السكرتير العام للأمم المتحدة يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسي

بعثة الأهلي

دوري الأبطال

صن داونز




لا تفوتك
2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة