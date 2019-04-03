انطلاق مبادرة تجديد برامج التعليم الصيدلى فى المنوفية

المنوفية – محمود شاكر

انطلقت قبل قليل مبادرة "learning club" بحضور أكثر من 300 صيدلى، بقاعة المؤتمرات مبنى اتحاد المهن الطبية، تحت رعاية الدكتور نصيف حفناوى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف الدكتور ناصر أبو حسين، مدير عام إدارة الصيدلة، والدكتور أحمد طنطاوى مسئول التدريب الصيدلى، وبحضور الدكتور كرم كردى صاحب المبادرة والمرشح نقيب عام لصيادلة مصر.

وتهدف المبادرة إلى تجديد برامج التعليم الصيدلى وتحسينها، بما يحقق استفادة حقيقية للصيادلة، ويدعم رفع كفاءتهم، من خلال لفيف من المحاضرين المتخصصين ومحتويات علمية متقدمة تدعم تحسين أداء القطاع الصيدلى.

ويشرف على تنفيذ المبادرة الدكتورة هايدى سامى المدير التنفيذى للمبادرة، والدكتور مؤمن رحاب منسق عام المبادرة .