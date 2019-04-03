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الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:10 م
خالد صلاح
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انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال السعودى الأوزبكستانى فى طشقند

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:41 ص
انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال السعودى الأوزبكستانى فى طشقند سوق المال السعودي
أ ش أ
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انطلقت فعاليات ملتقى الأعمال السعودى الأوزبكى اليوم الأربعاء بالعاصمة الأزبكستانية (طشقند) بحضور نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكستان فافايف شخرات، وأمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الأوزبكية أدهم اكراموف.

وقال نائب وزير الاستثمار الأوزبكستانى - فى كلمته بالملتقى وأوردتها وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء "إن حجم التبادل التجارى بين بلاده وأوزبكستان والذى لا يتعدى 7.5 مليون دولار يعتبر متواضعاً مقارنة بالفرص المتاحة والقرب الجغرافي، مقترحاً وضع آلية عمل مشتركة للتعاون التجارى والاستثمارى وتذليل المعوقات وتعظيم الفائدة من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين".

وقدم "فافايف شخرات" عرضاً عن البيئة الاستثمارية بجمهورية أوزبكستان والفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف القطاعات، داعياً أصحاب الأعمال السعوديين للاستفادة منها، مؤكداً الحرص على جذب الاستثمارات السعودية وتقديم كافة التسهيلات لها.

ومن جانبه، أشار أمين عام مجلس الغرف السعودية إلى وجود فرص كبيرة للتعاون بين البلدين ومنها الاستثمار فى مجال المنتجات الزراعية بأوزبكستان وتسويقها للسوق السعودى والأسواق الخليجية، بالإضافة للاستثمار المشترك فى المجال السياحى بأوزبكستان.


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ملتقى الاعمال السعودى

السعودية

الاستثمار

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