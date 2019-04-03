أسيوط - محمود عجمى

شهدت جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، انطلاق أعمال اليوم الثقافى الألمانى الأول للمجمع التعليمى التكنولوجى المتكامل بأسيوط، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب الغندور أمين عام صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل عبده حسين مدير المجمع، والدكتورة كريستين جمال المنسق الألمانى، ولفيف من المختصين والقائمين على العمل بالمجمع إلى جانب حشد من طلاب المجمع وذويهم .

وكشفت الدكتورة مها غانم، عن أهمية الانفتاح على الثقافات المختلفة لدعم أواصر التوافق والتعاون مع المجتمعات المتقدمة والتى تأتى دولة ألمانيا على رأسها باعتبارها أحد أضلاع القوة فى العالم من حيث التقدم العلمى والتكنولوجى والمكانة الاقتصادية والثقافية والحضارية، مشيرة إلى ضرورة تعلم اللغة الألمانية باعتبار اللغة وعاء الفكر ومرآة الحضارة الإنسانية، كما أبدت إعجابها بطلاب المجمع بما لمسته منهم من وعى لأهدافهم ورؤاهم والمشروعات والأنشطة القائمين على عملها، لما يضمه مجال تعليمهم من مهنة وتطبيق إلى جانب الدراسة .

وفى سياق متصل أوضح الدكتور عادل عبده، أن اليوم يستهدف تعريف الطلاب بالثقافة الألمانية من عادات وتقاليد وسلوك بما يخدم عملية تذليل عقبات التواصل ويسهم فى تأهيل الطلاب للحصول على فرص عمل بشكل أكبر فى سوق العمل الألمانى، موجهاً الشكر لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لدعمه لكافة أنشطة المجمع وحثه على تنظيم العديد من الفاعليات .

وحول تفاصيل اليوم أشار مدير المجمع إلى أنه يشتمل على عرض عدد من الفيديوهات الوثائقية والمصورة عن تاريخ ألمانيا الحديثة، تقسيم الولايات الألمانية، العادات الألمانية وبعض المعلومات الثقافية والأمثال الشعبية، إلى جانب إعداد مسابقة ثقافية بين الطلاب حول ما تم استعراضه خلال اليوم من أنشطة وفاعليات.



اليوم الثقافى الألمانى الأول للمجمع التعليمى التكنولوجى المتكامل بأسيوط (1)



اليوم الثقافى الألمانى الأول للمجمع التعليمى التكنولوجى المتكامل بأسيوط (2)



اليوم الثقافى الألمانى الأول للمجمع التعليمى التكنولوجى المتكامل بأسيوط (3)



اليوم الثقافى الألمانى الأول للمجمع التعليمى التكنولوجى المتكامل بأسيوط (4)



اليوم الثقافى الألمانى الأول للمجمع التعليمى التكنولوجى المتكامل بأسيوط (5)



اليوم الثقافى الألمانى الأول للمجمع التعليمى التكنولوجى المتكامل بأسيوط (6)



اليوم الثقافى الألمانى الأول للمجمع التعليمى التكنولوجى المتكامل بأسيوط (7)



اليوم الثقافى الألمانى الأول للمجمع التعليمى التكنولوجى المتكامل بأسيوط (8)



اليوم الثقافى الألمانى الأول للمجمع التعليمى التكنولوجى المتكامل بأسيوط (9)



اليوم الثقافى الألمانى الأول للمجمع التعليمى التكنولوجى المتكامل بأسيوط (10)



اليوم الثقافى الألمانى الأول للمجمع التعليمى التكنولوجى المتكامل بأسيوط (11)



اليوم الثقافى الألمانى الأول للمجمع التعليمى التكنولوجى المتكامل بأسيوط (12)



اليوم الثقافى الألمانى الأول للمجمع التعليمى التكنولوجى المتكامل بأسيوط (13)