انشاء4 محطات صرف صحي بتكلفة 400 مليون جنيه بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ ، اليوم الأربعاء، مشروع إنشاء 4 محطات صرف صحي بقري مطوبس بتكلفة تقديرية 400 مليون جنيه، وذلك في إطار التعاون الدائم بين جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، ومحافظة كفر الشيخ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر محمود عبد الله، مستشار الرئيس التنفيذي لمجموعة 57357 للأمن والعلاقات الحكومية، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، اللواء عصام رصاص رئيس مركز ومدينة مطوبس، هاني الديب، مدير إدارة تنمية الموارد المالية، من خلال التمويل القائم من جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، لتنفيذ محطة معالجة ، وأربع محطات روافع، ومد شبكات وخطوط انحدار، والوصلات الرئيسية، والمنزلية، الخاصة بقرى " الجزيرة الخضرا، أبو خشبة، السكري، برج مغيزل" التابعة لمركز مطوبس، بقيمة تقديرية 400 مليون جنيه مقسمة بين 250 مليون جنيه لمحطات روافع الصرف الصحي، 150 مليون جنيه لمحطة المعالجة.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون من أجل الانتهاء من المشروع وتسليمه في الوقت المحدد له، حيث كلف محافظ كفرالشيخ، بعمل لجنة إشرافية على المشروع تضم" الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومحافظة كفر الشيخ ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، ممثلة في استشاري من الجمعية، واستشاري الاتحاد الأوروبي "، وتتولى اللجنة الإشرافية الإشراف علي كافة أعمال المشروع من تنفيذ الى معوقات.

كما اعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 10 آلاف جنيه، كدعم مالي لنادى الإرادة والتحدي بكفرالشيخ لاستكمال مسيرته الرياضية خلال هذا الموسم الرياضي 2018/2019 .

وقال محافظ كفرالشيخ، ان هيئة عمليات القوات المسلحة وافقت على إنشاء منطقة حرة على مساحة 150 فدان بالساحل الشمالي للمحافظة بالمنطقة الصناعية بمطوبس، وكذلك موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على فك قيود الارتفاعات للمنطقة الحرة بنفس قيود إرتفاعات المنطقة الصناعية بمطوبس من 12 متراً الى 21 مترأً من مستوي سطح الأرض طبقاً للإحداثيات المعمول بها في هذا الشأن، مع الالتزام بعدم إقامة أي مباني أو منشآت يزيد ارتفاعها عن 21 متر من مستوى سطح الأرض في إقامة المنطقة الحرة العامة، وذلك بالتنسيق مع قيادة المنطقة الشمالية والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وكافة الجهات المعنية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، ان إنشاء المنطقة الحرة بشمال المحافظة على مساحة 150 فداناً، والمنطقة اللوجستية على مساحة 20 فداناً، ومصنع السكر للشركة المصرية السعودية على مساحة 70 فداناً، بالإضافة إلى مصنع البتروكيماويات على مساحة 150 فداناً، بهدف ‏جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والإنتاجية، حيث تتضمن خطة المحافظة إقامة العديد من المشروعات التي تسهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب سواء المباشرة أو غير المباشرة، بهدف محاربة البطالة وخلق مناخ جيد لعمل الشباب والاستثمار، موضحاً أن مشروع المنطقة الحرة بالمحافظة سوف يغير الخريطة الاقتصادية لمنطقة الدلتا ودفع عجلة التنمية بالبلاد وانطلاقة جديدة نحو تحقيق آفاق التنمية المستدامة والشاملة بالمحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



من ناحية أخرى قال محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، أنه تم توزيع 263 لحاف فايبر مقدمة من جمعية مصر الخير على 7 مؤسسات وهي " دار حضانة الأمل للإيواء والتى تضم 19 مستفيد، دار أيتام الأطفال الرضع والتى تضم20مستفيد، المؤسسة الإيوائية للبنين والتى تضم 27 مستفيد، دار الحنان لرعاية اليتيمات والتى تضم 20 مستفيدة، المؤسسة الخيرية للبر ورعاية الايتام بدسوق والتى تضم 6 مستفيدين، دار الأيتام بدسوق وتضم 26 مستفيد، دار الحضانة التابعة لجمعية المرأة المسلمة والتى تضم 11مستفيد ".

وأضاف محافظ كفرالشيخ وسيتم التوزيع على 230 قرية بـ 13مركز ومدينة لان جميع المراكز بحاجة الي الدعم باختلاف الكثافة السكانية بالمراكز وخاصة القري الأكثر احتاجاً وعلي جميع الجمعيات الخيرية بكفرالشيخ ان تقوم بهذا الدور ولا تخرج عن هذا الاطار وذلك لتجنب المشكلات التي تحدث من بعض الجميعيات الخيرية، مؤكداً علي أن أي جمعية خيرية ثبت مخالفتها للقانون واللوائح الداخلية للجمعية سيتم إحالتها فورًا الى النيابة العامة لحل مجلس إدارتها وذلك بالتعاون مع الدكتوره غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

واستعرض محافظ كفرالشيخ، جهود مؤسسة مصر الخير في دعم ورعاية دور الأيتام في المحافظة وإقامة خيمتان في شهر رمضان المبارك، وحملة "سترة" بالمحافظة لإقامة وترميم 100 منزل بأسقف خرسانية طبقاً للقواعد والشروط وبناء 22 منزل بمدن الحامول وسيدي سالم، بالإضافة إلي إسهام مؤسسة مصر الخير في العديد من الأنشطة مثل حملة الشتاء والتى تم فيها تسقيف 390 منزل بأسقف خشبية بمدن الحامول ودسوق والرياض، إلي جانب القيام بعمل العديد من المساعدات الإنسانية وتقديم إعانات تيسير زواج وعمليات جراحية في مختلف التخصصات، بالإضافة الي انشاء قسم التعليم المجتمعي والذي يضم 52 مدرسة علي مستوي المحافظة .

وأوضح محافظ كفرالشيخ ، أن المقصود من هذه اللقاءات والزيارات هو تنشيط ودفع العمل الخيري وفتح أبوابه للناس، وأن طرق الخير غير منحصرة في مجال من المجالات بل كل إنسان باستطاعته أن يقوم أويساهم في عمل خيري، داعياً المواطنين ورجال الأعمال للتبرع لصالح الأيتام قائلاً : " أن هذا حق أصيل للأيتام ومسئولية اجتماعية تقع على عاتق رجال الأعمال والمجتمع ".