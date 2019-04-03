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خالد صلاح
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اليمن يبحث مع برنامج الأغذية العالمى تنفيذ مشاريع إغاثية وإنسانية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 03:46 ص
اليمن يبحث مع برنامج الأغذية العالمى تنفيذ مشاريع إغاثية وإنسانية اليمن
أ ش أ
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بحث وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنى عبدالرقيب فتح، اليوم الثلاثاء، فى العاصمة المؤقتة عدن مع الممثل المقيم والمدير القطرى لبرنامج الأغذية العالمى ستيفن أندرسون، الخطط والترتيبات اللازمة لتنفيذ المشاريع التى ينفذها البرنامج فى الجانب الإغاثى والإنساني، والبرامج الخاصة بهدف دعم التنمية المحلية فى كافة المحافظات اليمنية.

وناقش الوزير اليمنى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية - مع المسؤول الأممى مراحل تنفيذ مشروع المدفوعات النقدية الذى ينفذه البرنامج فى محافظة عدن، والذى يستهدف أكثر من 40 ألف أسرة، وتوسيعه ليشمل تغطية ثلاثة ملايين أسرة على مستوى العديد من المحافظات اليمنية.


من جهته، أكد الممثل المقيم للبرنامج استمرار تنفيذ البرامج والمشاريع الإغاثية والإنسانية فى كافة المحافظات اليمنية، مشيدًا بالدعم والتسهيلات التى تقدمها اللجنة العليا للإغاثة والجهات ذات العلاقة لعمل البرنامج فى اليمن.

 

 


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