"المصريين بالخارج": تجهيز أتوبيسات لنقل المغتربين لمقار اقتراع تعديلات الدستور

أعلن المهندس إسماعيل أحمد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن الاتحاد شكل من اليوم بمقره بالقاهرة، غرفة عمليات بمقر الاتحاد لمتابعة مشاركة المصريين فى الخارج بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفى بمقر الاتحاد العام، لشرح خطة عمل الاتحاد بشان الاستفتاء على التعديلات الدستورية القادمة، وضرورة حث المصريين بالخارج على المشاركة الفعالة.

وأضاف، أن هناك استعدادت بالأعلام وشاشات العرض استعدادا للمشاركة فى الاستفتاء، خاصة فى دول الخليج، موضحا أن هناك اتفاقا مع شركات نقل لتقل المصريين بالسعودية وغيرها من الدول المتواجد بها مصريين لمقار الاقتراع.

وأشار إلى أن هناك استعدادات من المصريين بالسعودية والكويت منذ ٤ أسابيع، موضحا أن المصريين بالأردن أيضا يقومون بتكثيف الاستعدادت للمشاركة في الانتخابات، لافتا إلى أن هناك تجهيزات في كافة الدول للمشاركة الفعالة.