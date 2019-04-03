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المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش الأثر الاقتصادى للإجراءات المالية الأخيرة.. اليوم

الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:00 ص
المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش الأثر الاقتصادى للإجراءات المالية الأخيرة.. اليوم الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية
كتبت - منى ضياء
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يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء، جلسة نقاشية بعنوان: "محاولة لقياس الأثر الاقتصادى للإجراءات المالية والاجتماعية الأخيرة (الدعم، ضريبة القيمة المضافة، التحويلات النقدية)، بهدف الوقوف على نتائج وتأثيرات هذه الإجراءات.

ويترأس الجلسة ويديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ويتحدث بها كل من إيمان حلمى الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور خالد صديق جامعة هوميولت فى برلين باتصال عبر سكايب، والدكتورة هبة الله غنيم الجامعة الألمانية بالقاهرة.

ويعقب على الجلسة كل من الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذى العضو المنتدب بالمركز المصرى لبحوث الرأى العام بصيرة، والدكتورة هانيا شلقامى أستاذ مساعد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة عبير الشناوى أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة .


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