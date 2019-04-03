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الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:31 م
خالد صلاح
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المشاط تناقش استراتيجية مصر فى السياحة مع وزراء سلوفينيا واليونان وسانت لوشيس وبورتوريكو

الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:13 م
المشاط تناقش استراتيجية مصر فى السياحة مع وزراء سلوفينيا واليونان وسانت لوشيس وبورتوريكو وزيرة السياحة رانيا المشاط فى القمة الدولية للمجلس الدولى للسياحة والسفر
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على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 19 للقمة الدولية للمجلس الدولى للسياحة والسفر‪WTTC Global Summit 2019‬ التي تعقد خلال الفتـرة من 2 إلى 4 أبريل الجارى بمدينة إشبيلية بإسبانيا، عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عددا من اللقاءات الثنائية مع وزراء السياحة في سلوفينيا واليونان وسانت لوشيس وبورتوريكو.
 
تناولت هذه اللقاءات بحث سبل التعاون مع مصر فى مجال السياحة، كما ناقشت اللقاءات التجارب المختلفة فى كل دولة للنهوض بقطاع السياحة بها.
 
فيما أكدت رانيا المشاط على التحسن فى إعداد السياحة الوافدة إلى مصر، مشيرة إلى التقارير الإيجابية التى نشرتها وسائل الإعلام العالمية مؤخرا عن مصر واختيارها مصر من أفضل المقاصد السياحية، لقضاء الإجازات فيها فى 2019، وذلك فى عدة لقاءات إعلامية مع قناة Travel Weekly من أهم القنوات السياحية الأمريكية ومجلة فوربز Forbes ،ومجلة ايه بى سى الإشبيلة ABC de Sevilla .
 
وردا على سؤال لمجلة فوربز عن السياحة المستدامة أشارت الوزيرة إلى أهمية قطاع السياحة في مصر كأحد العناصر الداعمة للاقتصاد القومي، حيث يلامس حياة الملايين من الناس، مؤكدة على أهمية تقديم منتج سياحي جاذب وتنافسي، لكنه في نفس الوقت يراعا الحفاظ على البيئة الطبيعية، ويكون له مساهمة إيجابية فى التنمية المجتمعية.
 
وأضافت الوزيرة ، أنه من هذا المنطلق تأتي رؤية الوزارة لتطوير قطاع السياحة في مصر تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة، كما وضعت وزارة السياحة مفهوم السياحة المستدامة، بمحاورها الثلاثة البيئية والاجتماعية والإقتصادية، كعنصر أساسى فى برنامج الاصلاح الهيكلى لتطوير القطاع.
 
 
المشاط
 
 

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