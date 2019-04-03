المتهمون بسرقة مالك صيدلية يعترفون بانتحال صفة رجال شرطة بالهرم

كتب ـ بهجت أبو ضيف

اعترف 3 عاطلين عقب القبض عليهم لاتهامهم بسرقة صاحب صيدلية بالإكراه داخل مسكنه بالهرم، أنهم اتفقوا مع ربتي منزل على استدراج المجني عليه لسرقة ما بحوزته، حيث اتفق مالك الصيدلية مع ربة منزل على التوجه لشقته لممارسة الرذيلة معه، وحضرت المتهمة وبصحبتها ربة منزل أخرى للشقة، وعقب ذلك اقتحم المتهمون الثلاثة الشقة منتحلين صفة رحال شرطة، وقيدوه بالحبال ثم استولوا على مبلغ 22600 جنيه وفروا هاربين.

وتم ضبط المتهمين بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الهرم تفيد قيام 3 أشخاص أحدهم يحمل سلاحاً نارياً بين طيات ملابسه، ترجلوا من سيارة ملاكى مطموسة الأرقام وصعدوا إلى إحدى الشقق السكنية.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين تواجد صاحب الشقة " مالك صيدلية" مقيد بالحبال، وتم ضبط 5 أشخاص وهم 3 عاطلين وربتي منزل، وبحوزتهم طبنجة صوت، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى 22600 جنيه.

بسؤال المجنى عليه قرر أنه اتصل بإحدى ربتى المنزل لمقابلتها بالشقة محل الواقعة وحضرت وبصحبتها ربة المنزل الأخرى، وأثناء تواجدهم بالشقة فوجئ بباقى المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المضبوطة ، وادعوا أنهم من رجال الشرطة ، وقاموا بتوثيقه واستولوا منه على المبلغ المالى المضبوط. وتم ضبط سيارة المتهمين مطموسة اللوحات ملك أحد المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنهم اتفقوا فيما بينهم على استدراج المجنى عليه، وادعاء أنهم رجال شرطة للاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، وإنفاقها على تعاطيهم المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.