المالية: صرف مرتبات أبريل يوم 22 ومايو 23 الشهر المقبل

كتب – أحمد يعقوب

بمناسبة قرب حلول موسم الأجازات والأعياد قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بما فيها المحول على البنوك والخاصة بشهري أبريل ومايو من العام الحالي بحيث يتم صرف مرتبات وأجور أبريل الحالى بدءًا من 22 إلى 30 أبريل الحالي بدلا من المواعيد المعتادة شهريًا التي تحدد موعد الصرف في الفترة من 24 الي 28 من كل شهر.

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم ، الأربعاء، أن تعليمات الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2019، بشأن تبكير مواعيد الصرف تضمنت أيضًا مد موعد صرف باقي مستحقات الأجور والمرتبات تيسيرًا علي العاملين بالدولة وبحيث تستمر عمليات الصرف من 8 مايو إلى 12 مايو المقبل في حالة تأخر بعض الجهات في عملية الصرف حيث إن التعليمات السابقة تقصر عملية صرف المتاخرات على الفترة من 8 إلى 10 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق ونظرًا لأن يوم 10 مايو موافق يوم الجمعة وهي عطلة أسبوعية.

وأضاف البيان أنه بالنسبة لمرتبات وأجور شهر مايو فقد تقرر تبكير مواعيد الصرف لتبدا من يوم 23 إلى 29 مايو المقبل بدلًا من الموعد المعتاد وهو 24 إلى 28 من الشهر.

وأكد البيان أن هذه التيسيرات تأتي حرصا من وزارة المالية على انتظام سير العمل بالجهات الادارية للدولة وايضا تفعيلا لنظام ادارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) ومنظومة الدفع والتحصيل الالكترونى (GPS) حتي يطبق باعلي كفاءة وفاعلية.

وطالب الكتاب الدوري لوزارة المالية المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بتعليمات تقديم مواعيد صرف المرتبات والاجور.