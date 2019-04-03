الكويت ترسل مساعدات عاجلة لمتضرري السيول فى إيران

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، أنها قررت إرسال مساعدات عاجلة لمتضرري السيول في إيران.

وبحسب وكالة كونا الإخبارية الكويتية، قال الأمين العام لمجلس الوزراء، عبد اللطيف عبد الله الروضان، أنه بناء على أمر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فقد قرر مجلس الوزراء إرسال معونات إغاثة ومساعدات عاجلة للمتضررين من السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق فى جمهورية إيران الإسلامية مؤخرا.

وكلف مجلس الوزراء جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع وزارة الخارجية بتأمين تلك المعونات بالسرعة الممكنة، معربا عن خالص التعازي لأسر الضحايا جراء تلك الفيضانات.

وارتفعت حصيلة ضحايا السيول والحوادث المرتبطة بها التي تشهدها إيران منذ عدة أيام، إلى 57 متوفيا و478 مصابا.