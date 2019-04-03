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الكهرباء: طلاء واجهة العقارات شرط تركيب العدادات ولجان لمعاينة التنفيذ

الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:35 ص
الكهرباء: طلاء واجهة العقارات شرط تركيب العدادات ولجان لمعاينة التنفيذ أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتب سمير حسنى
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قال الدكتورأيمن حمزة، المتحدث باسم وزراة الكهرباء، إن قرار طلاء واجهات المبانى ضمن الاشتراطات التى يجب تلبيتها لتركيب عداد الكهرباء.

 

وأوضح حمزة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة قناة Ten، أن صاحب العقار فى العموم يتقدم بطلب لتركيب العدادات، وبناء عليه تذهب لجنة للمعانية وسيكون من دورها التأكد من طلاء الواجهة، لاستكمال باقى الإجراءات.

 

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن القرار له حيثيات كثيرة، ولكنه بشكل عام يسعى للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للأماكن السكنية، بالإضافة إلى أن وجود العقارات بالطوب الأحمر فقط دون طلاء، يجعلها أكثر عُرضة لعوامل التعرية.

 


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