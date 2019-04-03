وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في تصريح اليوم الأربعاء :"إنه في حال تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال لقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين غدا الخميس بخطة حول التسوية في سوريا، فإننا سنقوم بمناقشتها ودراستها".

وأضاف بيسكوف: "أن زيارة نتنياهو لموسكو هي زيارة عمل قصيرة".. مشيرا إلى أنه إذا قدم نتنياهو خطة من نوع ما، فمن المؤكد أنه سيتم بحثها ودراستها.

من ناحية أخرى، قال بيسكوف، في تصريح اليوم، إن بلاده تقيم سلبا بيان حلف (الناتو) حول إرسال سفن إلى مضيق كيرتش.. مضيفا: "نحن لا نفهم ما هو المقصود، فالوضع في مضيق كيرتش وعبور السفن معروف، وروسيا تتعامل بمنطقية ووفقا للقانون الدولي".

وكان حلف شمال الأطلسي قد أعلن أنه سيرسل سفن إلى مضيق كيرتش الواقع بين روسيا وأوكرانيا لضمان حرية مرور السفن عبر هذا المضيق، متعللا في ذلك باحتجاز روسيا ثلاث سفن أوكرانية وطواقمها في نوفمبر الماضي.