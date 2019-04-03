القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى فى الغربية

الغربية - محمد طارق

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بقيادة الرائد هادى سالم رئيس مباحث المركز، من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى يستخدمه فى أعمال البلطجة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربيه، بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، والقوة المرافقه له، من ضبط " ر ح ر" 28 سنة وبحوزته سلاح نارى " فرد خرطوش "، وطلقة من ذات العيار.

تم نقل المتهم لديوان المركز، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم تحرير محضر، وإخطار النيابة لتولى التحقيق.