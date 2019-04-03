القبض على شخص هارب من 97 سنة سجن و125 حكما

كتب ـ محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط هارب من 125 حكما قضائيا فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمحكوم عليهم الهاربين، وبخاصة متعددى الأحكام .

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام تردد (مالك شركة للطوب الطفلى - مُقيم بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية ) (والصادر ضده عدد 125حكما فى قضايا تبديد ، بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها 97 سنة حبس ، وكفالات بلغت 250 ألف جنيه ، وغرامات بلغت 20 ألف جنيه) على محل إقامته الكائن بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية على فترات متباعدة .. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.