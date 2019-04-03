القبض على شخص هارب من 97 سنة سجن و125 حكما

نجحت أجهزة الأمن في ضبط هارب من 125 حكما قضائيا فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمحكوم عليهم الهاربين، وبخاصة متعددى الأحكام .
أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام تردد (مالك شركة للطوب الطفلى - مُقيم بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية ) (والصادر ضده عدد 125حكما فى قضايا تبديد ، بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها 97 سنة حبس ، وكفالات بلغت 250 ألف جنيه ، وغرامات بلغت 20 ألف جنيه) على محل إقامته الكائن بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية على فترات متباعدة .. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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