جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على ما تردد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترسل وفدا رفيع المستوى إلى المنتدى.

وقال شوانغ إن مبادرة (الحزام والطريق) مفتوحة وشاملة، وإن بكين ترحب بمشاركة الدول في المبادرة والتعاون متبادل المنفعة، وتعمل بجهد للإعداد للمنتدى الدولي الثاني للحزام والطريق، مشيرا إلى أنه بالنسبة لقرار واشنطن حول مستوى التمثيل في المنتدى، فينبغي توجيه السؤال إليها بشأن ذلك وليس إلى بكين.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الصيني "شي جين بينج" خطابا رئيسيا في مراسم افتتاح المنتدى، ورئاسة اجتماع مائدة مستديرة للقادة، فيما سيتضمن المنتدى المزيد من الأحداث، بما في ذلك 12 منتدى فرعيا يركز على التعاون العملي، وتنظيم مؤتمر خصيصا لرجال الأعمال للمرة الأولى.

وينعقد منتدى (الحزام والطريق) الثاني للتعاون الدولي تحت موضوع (تعاون الحزام والطريق، تشكيل مستقبل مشترك أكثر إشراقا)، فيما تتطلع الصين إلى التبادل الكامل لوجهات النظر حول خطط التعاون المستقبلية.

وكان منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الأول عقد في بكين يومي 14 و15 مايو عام 2017، بحضور قادة دول وحكومات 29 بلدا، إضافة إلى أكثر من 1600 مشارك من أكثر من 140 دولة و80 منظمة دولية.

يشار إلى أن 123 دولة و29 منظمة دولية وقعت اتفاقيات حول مبادرة (الحزام والطريق) مع الصين، وأن هذه الدول والمنظمات الدولية أيدت بصورة واضحة المبادرة.