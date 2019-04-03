الصادرات والواردات: 4.1 مليار دولار قيمة الصادرات غير البترولية بيناير وفبراير

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كشفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية سجلت نحو 4.104 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، منهم 3.143 مليار دولار صادرات صناعية، و961 مليون دولار صادرات غذائية.

وأوضح إسماعيل جابر رئيس الهيئة - في تصريح اليوم الأربعاء - أن صادرات مصر غير البترولية لشهر فبراير 2019، بلغت قيمتها 2.061 مليار دولار، منها 1.532 مليار دولار صادرات صناعية، و529 مليون دولار صادرات غذائية.

وأشار إلى استحواذ دول جامعة الدول العربية على 37.3% من قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال أول شهرين من 2019 بقيمة 1.532 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات لها خلال فبراير نحو 785 مليون دولار، تليها دول الاتحاد الأوروبي بنحو 1.228 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات لها خلال فبراير نحو 591 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 290 مليون دولار، وبلغت الصادرات لها خلال فبراير نحو 159 مليون دولار، والدول الأفريقية بدون العربية بنحو 220 مليون دولار، في حين بلغت الصادرات لها خلال فبراير نحو 103 ملايين دولار، وباقي دول العالم بلغت قيمة الصادرات لها نحو 832 مليون دولار في حين بلغت الصادرات لها خلال فبراير نحو 422 مليون دولار.

كما لفت إلى زيادة في قيمة صادرات 5 مجالس تصديرية خلال شهر فبراير الماضي، أولها "المجلس التصديري للصناعات الطبية" ليسجل قيمة قدرها 44 مليون دولار مقارنة بـ 33 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق بنمو 33.3%، ثم "المجلس التصديري للأحذية والمنتجات الجلدية " بقيمة 8,187 مليون دولار مقارنة بـ 7.859 مليون دولار في فبراير 2018 بنمو 4.2%.

وارتفعت صادرات "المجلس التصديري للحاصلات الزراعية" لتبلغ 284 مليون دولار خلال فبراير الماضي في مقابل 260 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق بنمو 9.2%، و"المجلس التصديري للصناعات الغذائية "لتسجل 296 مليون دولار في مقابل 235 مليون دولار في فبراير 2018 بنمو 25.9%، و"المجلس التصديري للكتب والمصنفات الفنية" لتبلغ 1.441 مليون دولار مقارنة بـ 1.295 مليون دولار في فبراير 2018 بنمو 11.3%.