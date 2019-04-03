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السكرتير العام للأمم المتحدة يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسي

الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:28 م
السكرتير العام للأمم المتحدة يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسي مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل
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غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عقب زيارة لمصر التقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وعددا من كبار المسئولين .

 وقال سامح شكرى وزير الخارجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش،سبل التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة، ودورها فى حفظ الأمن والسلام وتحقيق الاستقرار والحفاظ على مبادئ الشرعية الدولية.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد فى مقر رئاسة الجمهورية اليوم، بين سامح شكرى وأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عقب لقائه الرئيس السيسي.

وأوضح شكرى أنه تم أيضا استعراض كافة جهود الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا سوريا وليبيا واليمن، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وجهود التوصل إلى  حل دائم لها على أساس مقررات الشرعية الدولية وحل الدولتين، كما تم استعراض جهود مكافحة الإرهاب والعمل من خلال الأليات الخاصة بالأمم المتحدة.

 

و ثمّن "جوتيريش" زيارته إلى القاهرة، معرباً عن تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مصر على الساحتين العربية والأفريقية، ومنوهاً لتطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة.

 
 
 

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السكرتير العام للأمم المتحدة

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سامح شكري




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