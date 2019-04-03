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السعودية تسدد حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:26 م
السعودية تسدد حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية السفير اسامه نقلى
مصطفى عنبر
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صرح السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم  لدى  جامعة  الدول  العربية، بأن الصندوق السعودي للتنمية قام بتحويل مبلغ (40) مليون دولار أمريكي، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية، لشهري "فبراير ومارس 2019".
 
  وأوضح السفير، بأن هذه المساهمة تأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية الدائم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية.
 
 
 
 

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