السجن 15 عاما لقاتل زوجته بمركز الباجور فى محافظة المنوفية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، فى القضية المعروفة إعلاميا بمقتل “عروس بى العرب” القرية التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، على الزوج “خمسة عشر ” عاما.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى،المستشار شريف كامل عادلى، المستشار علاء سمير حسن، المستشار محمد عبد العليم رضوان.

وتعود أحداث الواقعة إلى مقتل ” دينا، ع ا” 21 عاما، بعد زواجها بشهرين، حيث قال والدها إنها حضرت إلى منزله لزيارة واستشارة الطبيب لكونها حاملا فى الشهر الأول، وقام بتوصيلها إلى منزل الزوجية والكائن بقرية كفر الباجور الساعة الحادية عشر مساء، ليفاجئ باتصال شقيق زوج ابنته الساعة الرابعة صباحا يفيد فيه بأنهم عثروا على جثة ابنته فى حمام الشقة، وبسؤال الزوج ” ت،ع، ع ” 32 عاما راوغ أمام النيابة العامة قائلا إن زوجته توفت نتيجة سقوطها فى الحمام.

فيما ذكر تقرير الطبيب الشرعى أن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق وسد مداخل التنفس، وأثناء المحاكمة وجه السيد الدجوى المدعى بالحق المدنى محامى المجنى عليها سؤاله لطبيب الشرعى عن المدة التى يتطلبها إحداث الوفاة فى حالة سد مداخل التنفس فكانت إجابته الأمر يتطلب خمس دقائق من الضغط المستمر، لتصدر محكمة شبين الكوم حكمها بالسجن المشدد على زوج المجنى عليها.

وكان اللواء سمير زامل مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث النائية يفيد بتلقى مركز شرطة الباجور بلاغا من ع، ا والمقيم بقرية بى العرب يفيد بوفاة ابنته داخل شقة الزوجية بقرية كفر الباجور وتم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث الباجور، وتم تحرير محضر رقم 9725 جنح الباجور وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.