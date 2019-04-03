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"الزراعة" توافق على تصدير 52 ألف شتلة فاكهة و88 طن تقاوى

الأربعاء، 03 أبريل 2019 04:00 ص
"الزراعة" توافق على تصدير 52 ألف شتلة فاكهة و88 طن تقاوى محصول الفراولة
كتب عز النوبى
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قال تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، إن معهد بحوث البساتين وافق على تصدير 52 ألف شتلة فاكهة و88 طن تقاوى برسيم لدول الأردن ولبنان وباكستان والهند خلال اخر جلسة منعقدة للجنة التقاوى والحاصلات الزراعية  25 من الشهر الماضى .

وأضاف تقرير لجنة  تقاوى الحاصلات الزراعية، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخه منه أن من بين الموافقات تصدير 12 ألف شتلة فاكهة من أصناف القشطة افوكادو، لدولة الأردن، والموافقة على  تصدير 40  ألف شتلة فرولة  من صنف منتخب الى دولة لبنان، بالإضافة الى الموافقة على تصدير 44 طن من تقاوى البرسيم المصرى الى باكستان ، وتصدير 44 الف طن  تقاوى برسيم  مصري إلى دولة الهند .

وأوضح التقرير،أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، موضحا أن مصر من الدول الرائدة فى تصدير الشتلات، وفقا للمواصفات القياسية العالمية، و جميع شتلات الفاكهة المصدرة تكون فى المشتل وتحت إشراف الوزارة، وتنطبق عليها جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.


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