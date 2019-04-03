أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذى يقوم حالياً بزيارة لمصر ضمن جولة زار خلالها تونس ويزور أيضا الأردن.
ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سامح شكرى وأمين عام الأمم المتحدة مؤتمراً صحفياً مشتركاً عقب انتهاء المباحثات.
كان جوتيريش قد التقى أمس فى القاهرة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الخارجية وممثلى منظومة الأمم المتحدة فى مصر، كما زار المتحف المصرى الكبير.
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