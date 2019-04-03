ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سامح شكرى وأمين عام الأمم المتحدة مؤتمراً صحفياً مشتركاً عقب انتهاء المباحثات.



كان جوتيريش قد التقى أمس فى القاهرة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الخارجية وممثلى منظومة الأمم المتحدة فى مصر، كما زار المتحف المصرى الكبير.