video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 08:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الحكومة توافق على رؤيتى وزارتى الزراعة والبيئة بشأن حماية الأصناف النباتية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 06:59 م
الحكومة توافق على رؤيتى وزارتى الزراعة والبيئة بشأن حماية الأصناف النباتية اجتماع الحكومة الأسبوعى
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

وافق مجلس الوزراء على الرؤية الموحدة لوزارتى الزراعة استصلاح الأراضي، والبيئة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والمتعلق بحماية الأصناف النباتية.

ويأتي ذلك في إطار حرص مصر علي مواكبة المعايير الدولية  للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية(اليوبوف) في هذا الصدد والذي سينتج عنه بالتبعية أن تصبح مصر عضواً بالإتحاد الدولي دون الحاجة للعرض علي مجلس إدارة الإتحاد مرة أخرى، وتستهدف التعديلات التي تم إدخالها الإستفادة من فترة السماح التي تتيحها اتفاقية اليوبوف 1991 للدول المنضمة إليها لحين تطبيق ما ورد بها من أحكام علي جميع الأجناس والأنواع النباتية.

وأشار الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أهمية إدخال هذه التعديلات حتي يتسني لمصر الانضمام كعضو عامل في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف)، والاستفادة من المميزات الإنتاجية والتسويقية والتصديرية المترتبة على ذلك مما يعظم من قدرات صادراتنا الزراعية علي المنافسة فى الأسواق العالمية فضلاً عن تعزيز برامج إنتاج التقاوى المتميزة مما سينعكس على تكلفة الإنتاج.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة توافق على ملامح مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى

موجز 6.. الحكومة توافق على قانون زيادة المعاشات والأجور والتطبيق أول يوليو

الحكومة توافق على قانون زيادة المعاشات والأجور والتطبيق بداية يوليو

الزراعة

المميزات الانتاجية

اخبار مصر

قرارات الحكومة




لا تفوتك
أمين عام الأمم المتحدة بمؤتمر صحفى بالاتحادية: الجولان أرض سورية محتلة

أمين عام الأمم المتحدة بمؤتمر صحفى بالاتحادية: الجولان أرض سورية محتلة

طارق شوقى: لا يوجد "ملاحق" لأولى ثانوى والطالب يؤدى امتحانين نهاية الترم

طارق شوقى: لا يوجد "ملاحق" لأولى ثانوى والطالب يؤدى امتحانين نهاية الترم

المتهم الرئيسى بحادث الواحات الإرهابى يكشف فى نص التحقيقات: رحلتنا من "درنة" استغرقت 15 يوماً والقبائل العربية حاولت منعنا من العبور.. الإرهابى عبدالرحيم: أمير الجماعة وصف الحدود المصرية بأنها مهلكة جيوش العالم

المتهم الرئيسى بحادث الواحات الإرهابى يكشف فى نص التحقيقات: رحلتنا من "درنة" استغرقت 15 يوماً والقبائل العربية حاولت منعنا من العبور.. الإرهابى عبدالرحيم: أمير الجماعة وصف الحدود المصرية بأنها مهلكة جيوش العالم

بوتفليقة يستقيل.. خطوة تحظى باحترام العالم.. فرنسا: صفحة مهمة فى تاريخ الجزائر.. واشنطن: الشعب هو من يقرر الفترة الانتقالية المقبلة.. وعبد القادر بن صالح يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس الجزائرى لمدة 90 يوما

بوتفليقة يستقيل.. خطوة تحظى باحترام العالم.. فرنسا: صفحة مهمة فى تاريخ الجزائر.. واشنطن: الشعب هو من يقرر الفترة الانتقالية المقبلة.. وعبد القادر بن صالح يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس الجزائرى لمدة 90 يوما

غداً.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 24 درجة

غداً.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 24 درجة

فيديو.. رشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب

فيديو.. رشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة