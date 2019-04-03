الحكومة توافق على رؤيتى وزارتى الزراعة والبيئة بشأن حماية الأصناف النباتية

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على الرؤية الموحدة لوزارتى الزراعة استصلاح الأراضي، والبيئة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والمتعلق بحماية الأصناف النباتية.

ويأتي ذلك في إطار حرص مصر علي مواكبة المعايير الدولية للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية(اليوبوف) في هذا الصدد والذي سينتج عنه بالتبعية أن تصبح مصر عضواً بالإتحاد الدولي دون الحاجة للعرض علي مجلس إدارة الإتحاد مرة أخرى، وتستهدف التعديلات التي تم إدخالها الإستفادة من فترة السماح التي تتيحها اتفاقية اليوبوف 1991 للدول المنضمة إليها لحين تطبيق ما ورد بها من أحكام علي جميع الأجناس والأنواع النباتية.

وأشار الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أهمية إدخال هذه التعديلات حتي يتسني لمصر الانضمام كعضو عامل في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف)، والاستفادة من المميزات الإنتاجية والتسويقية والتصديرية المترتبة على ذلك مما يعظم من قدرات صادراتنا الزراعية علي المنافسة فى الأسواق العالمية فضلاً عن تعزيز برامج إنتاج التقاوى المتميزة مما سينعكس على تكلفة الإنتاج.