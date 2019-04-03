الحكومة توافق على إضافة كلية الذكاء الاصطناعى لجامعة كفر الشيخ

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الذكاء الاصطناعي لجامعة كفر الشيخ.

وذلك في إطار اهتمام وزارة التعليم العالي بملف الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد الملفات المهمة التى من المتوقع لها في القريب العاجل أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من الأنظمة الإلكترونية التي تستخدم في إدامة الحياة الإنسانية، ومن ثم يجب استغلاله بالشكل الأمثل والبحث عن الطرق الأفضل لتعظيم استخدامه في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.