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الحبس 6 شهور لـ3 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:27 م
الحبس 6 شهور لـ3 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية المستشار عبد الباسط إمبابي رئيس محكمة جنايات الشرقية
الشرقية – فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 3 أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن 6 شهور، لقيامهم بالإنضمام لجماعة إرهابية، و إعداد مطبوعات تدعو إلي القوة والعنف والترويع والتهديد للإخلال بالأمن العام، والدعوة لتكدير السلم العام.
 
صدر الحكم، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب، ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق نباتة.
 
وكانت النيابة العامة، قد أحالت كل من " محمد م ف" 52 سنة إخصائي إجتماعي مقيم فاقوس، في القضية رقم 370 لسنة 2018 جنايات فاقوس، و" أحمد م م ط" 34 عامل بصيدلية، و" صلاح ال إ" 51 سنة مدرس مقيم فاقوس، إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
 

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