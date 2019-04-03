الحبس عام لـ3 أشقاء لإحداثهم عاهة مستديمة لعامل فى مشاجرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثالثة، وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، المستشار يحيى عدلى حسنى، المستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان، سعيد أبو صالح، بالحبس عام كل من "محمود .م.ع"، "على.م.ع"، "عبد الجواد.م.ع"، وذلك لقيامهم بإحداث عاهة مستديمة لعامل فى مشاجرة بمركز بقويسنا.

وكان اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتمكن الرائد أحمد خليل رئيس مباحث مركز قويسنا، من ضبط "محمود .م.ع"، "على.م.ع"، "عبد الجواد.م.ع"، وذلك لقيامهم بإحداث عاهة مستديمة لعامل فى مشاجرة بمركز بقويسنا، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.