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الجيش الليبى: مقتل 4 إرهابيين فى غارة جوية "مجهولة"

الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:04 م
الجيش الليبى: مقتل 4 إرهابيين فى غارة جوية "مجهولة" الجيش الليبى
أ ش أ
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أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطنى الليبى العميد أحمد المسماري، مقتل أربعة إرهابيين فى غارة جوية استهدفت سيارة شمال شرق مدينة الكفرة.

وقال العميد أحمد المسماري، فى مؤتمر صحفى فى بنغازى اليوم الأربعاء، إن الإرهابييّن سالم العقورى الشهير بالوكواك ومحمد بوعياد قتلا فى غارة جوية "مجهولة" استهدفت سيارة نقل فى منطقة تقع شمال شرق مدينة الكفرة.
وأضاف المسمارى أن الإرهابى سالم العقورى الشهير بالوكواك وثلاثة آخرين كانوا فى استقبال الإرهابى عضو تنظيم "داعش" محمد بوعياد الذى كان قادما من السودان ودخل الأراضى الليبية.

ولفت الناطق باسم القيادة العامة، إلى أن الإرهابى محمد على بوعياد كان معه مرافق أخر لم تتضح هويته كما لم يتم التعرف على الجهة التى نفذت هذه الغارة الجوية باعتبارها خارج مدى رادارات القيادة.

وأشار المسمارى إلى أن الإرهابى محمد على بوعياد، كان متواجدا فى مدينة سرت سنة 2016 وقتلت زوجته وابنه وكان يُعتقد أنه قتل وبقى من عائلته ابن واحد وجرى نقله إلى مصراته.

 


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