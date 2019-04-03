الجمعية التأسيسية الفنزويلية ترفع الحصانة عن رئيس البرلمان جوايدو

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رفعت الجمعية التأسيسية الفنزويلية الحصانة عن رئيس برلمان البلاد خوان جوايدو، الذى اعترفت به نحو 50 دولة رئيسا انتقاليا لفنزويلا.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم (الأربعاء) أن الجمعية صوتت بالإجماع على "السماح بمواصلة الإجراءات الجنائية ضد النائب" المعارض جوايدو أمام المحكمة العليا، حسب ما أعلن رئيس الجمعية ديوسدادو كابيلو.

وكان جوايدو قد أبدى، قبل التصويت، خشيته من أن يتم اعتقاله فى الأيام المقبلة بعد قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه.. وقال "يمكنهم أن يحاولوا خطفي"، فى إشارة إلى نظام الرئيس نيكولاس مادورو.



وطلبت المحكمة العليا الفنزويلية من الجمعية التأسيسية المكونة حصرا من أنصار مادورو، رفع الحصانة البرلمانية عن جوايدو.