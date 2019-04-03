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التعليم العالى تطلق مبادرة "ادرس فى مصر" بالمنتدى العالمى الأول للتعليم العالى

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:11 م
التعليم العالى تطلق مبادرة "ادرس فى مصر" بالمنتدى العالمى الأول للتعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تنظيم معرض يصاحب فعاليات المنتدى العالمى الأول للتعليم العالى والبحث العلمى بين الحاضر والمستقبل، فى إطار مبادرة (ادرس فى مصر)، وتبدأ فعاليات المنتدى صباح غدٍ الخميس برعاية وتشريف  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الفترة من 4 ـ 6 أبريل الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتى ذلك فى إطار إعلان رئيس الجمهورية عام 2019 "عامًا للتعليم" كما يواكب تولى جمهورية مصر العربية رئاسة الاتحاد الإفريقى.

 ويشارك فى المعرض 85 عارضًا من الجامعات المصرية الحكومية، والخاصة والأهلية، وفروع الجامعات الأجنبية فى مصر، والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتعليم العالى والبحث العلمى والابتكار فى العالم.

ويتضمن المعرض جناحا للجامعات الحكومية، وآخر للجامعات الخاصة، وجناحا للجامعات الأهلية الجديدة، وجناحًا لأفرع الجامعات الأجنبية فى مصر، كما يتضمن جناحًا للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وجناحا لعدد من الجهات الداعمة، وجناحًا للمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتعليم، وجناحا لعدد من الوزارات مثل جناحا لتنشيط السياحة وآخر لمصر للطيران، إلى جانب جناحا خاص لبنك المعرفة المصرى، والذى يعتبر أكبر بوابة معلومات شاملة، وجناحا لوزارة الاستثمار. وسيفتح المعرض أبوابه لأولياء الأمور وطلاب المرحلة الثانوية يومى الجمعة والسبت القادمين للزيارة؛ للاطلاع على البرامج الدراسية، التى توفرها كافة الجامعات والمعاهد في مصر.

ويستهدف المعرض فى أحد أهدافه الرئيسية تسويق البرامج التعليمية والبحثية والأنشطة التى تقدمها الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو الجديدة لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بها.

 


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