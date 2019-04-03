التحريات تكشف سبب انتحار محامى أوسيم: عجز عن دفع قسط شهرى لقطعة أرض

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى واقعة انتحار محامى داخل مسكنه بأوسيم، أنه كان يعمل فى تجارة الأراضى، وملزم بدفع أقساط شهرية خاصة بقطعة أرض، إلا أنه عجز عن دفع القسط الشهرى فى موعده، قبل انتحاره بيوم واحد، مما أسفر عن إصابته بأزمة نفسية قرر على إثرها الانتحار.

وتوصلت التحريات أنه علق حبل داخل شقته وشنق نفسه، حيث عثر عليه أحد أفراد أسرته مفارقا الحياة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية.

تلقى المقدم محمود بسيونى، نائب مأمور مركز شرطة أوسيم بلاغا بانتحار محام داخل مسكنه، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم أمثل حراحش، وكيل فرقة شمال الجيزة، أن المنتحر يعمل محام، ويمر بضائقة مالية لكونه يعمل فى مجال تجارة الأراضى، وقرر التخلص من حياته فانتحر بشنق نفسه داخل مسكنه، تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.