video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البيئة تنشئ أول محطة رصد لحظية لملوثات الهواء المحيط بمحافظة الأقصر

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:27 م
البيئة تنشئ أول محطة رصد لحظية لملوثات الهواء المحيط بمحافظة الأقصر أول محطة لرصد ملوثات الهواء المحيط بمحافظة الأقصر
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
أعلنت وزارة البيئة، تركيب أول محطة رصد لحظية، لرصد ملوثات الهواء المحيط بمحافظة الأقصر، ترصد لحظيا بشكل أتوماتيكيا للجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 2,5 ميكرومتر، موضحه أنه تم تركيبها أعلى شركة المياه بالأقصر، حيث بلغ عدد محطات رصد ملوثات الهواء المحيط بصعيد مصر 19 محطة رصد.
 
وأشارت فى بيان، إلى أن ذلك يأتى ضمن خطة وزارة البيئة بالتوسع فى نطاق أعمال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط وزيادة عدد محطات الرصد اللحظى بها، وسعياً لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وبإعلان تلك المحطة فقد أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 98 محطة على مستوى الجمهورية.
 
WhatsApp Image 2019-04-03 at 1.14.49 PM
 

WhatsApp Image 2019-04-03 at 1.14.52 PM
 

WhatsApp Image 2019-04-03 at 1.14.54 PM
 

WhatsApp Image 2019-04-03 at 1.14.56 PM
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وفد من البيئة ووكالة التعاون الدولى الألمانى يتفقد برنامج المخلفات الصلبة بقنا

البيئة تنفذ حملة مفاجئة لفحص عوادم المركبات بالشرقية للحد من تلوث الهواء

البيئة تنفذ حملة تفتيش مكبرة على مستشفيات ومراكز طبية بالجيزة

وزارة البيئة

تلوث الهواء

رصد تلوث الهواء

محطات رصد تلوث الهواء

الرصد اللحظى لتلوث الهواء

محافظة الاقصر




لا تفوتك
2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة