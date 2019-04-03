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البنك المركزى: إيرادات مصر من السياحة تقفز 36.4% بالنصف الأول من العام الجارى

الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:54 ص
البنك المركزى: إيرادات مصر من السياحة تقفز 36.4% بالنصف الأول من العام الجارى طارق عامر رئيس البنك المركزى المصرى
كتب محمد جمال
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ارتفعت إيرادات مصر من السياحة خلال النصف الأول من العام المالي الجارى بنسبة 36.4% مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي.
 
 وأظهرت بيانات للبنك المركزى أمس الإثنين أن متحصلات مصر من السفر بلغت نحو 6.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 4.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الماضى.
 
وارتفع الفائض من ميزان السفر إلى نحو 5.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام مقابل 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضى.
 
وبحسب بيانات للمجلس العالمى للسياحة والسفر أظهرها الشهر الماضي فإن السياحة في مصر شهدت طفرة وانتعاشة هائلة خلال العام الماضى.
 
وقدرت المجلس قيمة ما صرفه السياح فى مصر خلال العام الماضى 12.2 مليار دولار.
 
وتوقع التقرير أن يصل عدد السياح القادمين لمصر خلال العام الجارى 11.7 مليون سائح.

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