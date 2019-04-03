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الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:14 م
خالد صلاح
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البنك الآسيوى للتنمية يتوقع تباطؤ النمو فى آسيا النامية فى 2019 و2020

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:24 ص
البنك الآسيوى للتنمية يتوقع تباطؤ النمو فى آسيا النامية فى 2019 و2020 البنك الآسيوى للتنمية
(رويترز)
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قال البنك الآسيوى للتنمية اليوم الأربعاء إن النمو فى الدول النامية فى آسيا قد يتباطأ للعام الثانى على التوالى فى 2019 وسيفقد المزيد من قوة الدفع فى 2020 محذرا من مخاطر سياسية متنامية بسبب الحرب التجارية المريرة بين الصين والولايات المتحدة واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق.

وقال البنك فى تقريره لآفاق التنمية فى آسيا إنه من المتوقع أن تسجل آسيا النامية، وهى مجموعة من 45 دولة فى منطقة آسيا والمحيط الهادي، معدل نمو 5.7% هذا العام مقابل 5.9% فى 2018 و6.2% فى 2017.

وتمثل توقعات 2019 تراجعا طفيفا بالمقارنة مع توقعات البنك الصادرة فى ديسمبر عند 5.8%، بالنسبة لعام 2020، من المتوقع أن تنمو المنطقة 5.6% وهى أبطأ وتيرة نمو منذ 2001.

وأشار البنك إلى أن الضبابية النابعة من السياسة المالية الأمريكية واحتمال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق خطران يحدقان بالتوقعات ما قد يقود لتباطؤ النمو فى اقتصادات متقدمة ويسبب ضبابية التوقعات فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.

وقال البنك الآسيوى للتنمية إن من المرجح أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 6.3 % هذا العام، دون تغيير عن توقعاته الصادرة فى ديسمبر ولكنه أبطا من معدل النمو فى 2018 عند 6.6%، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو فى الصين إلى 6.1% فى 2020.

وحددت الصين معدل النمو الاقتصادى المستهدف للعام الحالى بين ستة و6.5%.


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